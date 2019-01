Geen topbands of fotomodellen, wel sneetjes kaas en tentenkampen: Netflixdocumentaire toont hoe ‘coolste feestje ooit’ uitdraaide op een fiasco

Het moest het coolste feestje aller tijden worden: een luxueus festival op een tropisch eiland met fotomodellen, grote bands en een weekendje all-in in het paradijs. Maar voor de festivalgangers die vaak duizenden dollars hadden neergelegd, werd het de hel op aarde. Een nieuwe Netflixdocumentaire toont hoe het Fyre Festival in 2017 uitdraaide op een gigantisch fiasco.

De aankondiging leek er niet om te liegen. Fotomodellen die rolden in het witte zand van een tropisch strand. Een festival op een privé-eiland in de Caraïben dat nog van drugbaron Pablo Escobar was geweest ...