‘Invasie’ van Chinese bedrijven in Genk: “We roepen wel hoera, maar de schade is enorm”

Regio

Met CPMC zijn er weldra drie Chinese bedrijven op de Henry Fordlaan in Genk. Punch Powertrain is al langer in Chinese handen, en net over de taalgrens, in Luik, vestigt e-commercegigant Alibaba weldra...

Lees verder