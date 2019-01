Senioren zetten 2019 feestelijk in tijdens nieuwjaarsfestijn

Hoeselt - Donderdag 17 januari vond het jaarlijks nieuwjaarsfestijn plaats in het OCMW-Dienstencentrum. Met 50 deelnemers werd het een drukke maar zeer gezellige bedoening in de cafetaria!

Het nieuwjaarsfestijn is inmiddels traditie in het Dienstencentrum. Een toost op het nieuwejaar met een glaasje bubbels, een nieuwjaarsgedicht van de centrumleider, een heerlijk nieuwjaarsdiner in samenwerking met Resto Kieleberg en de gezellige koffiepauze met wat lekkers bij. Een gezellige ontmoeting tussen bezoekers met een babbeltje, wat lachen, rummicub spelen of een kaartje leggen... meer moet dat toch niet zijn!