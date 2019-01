Gemeentelijke basisschool Dol-Fijn plant boerenkrokussen

Vreren

Tongeren - De leerlingen van GBS Dol-Fijn plantten de eerste van 2.500 boerenkrokussen samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Donderdag 17 januari plantten nog enkele leerlingen van GBS Dol-Fijn in Vreren boerenkrokussen. Deze actie past in de uitvoering van het biodiversiteitscharter.

Patrick Dewael, burgemeester: “In 2014 al ondertekenden we het biodiversiteitscharter samen met Leefmilieu Tongeren, Natuurpunt Tongeren, de Stedelijke Adviesraad voor Leefmilieu, het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en de Provincie Limburg. Hiermee werd destijds de aftrap gegeven om de biodiversiteit in onze stad te versterken. De afgelopen jaren werd onder andere werk gemaakt van een KLE-inventaris. Op basis daarvan werden gebiedsgericht kleine landschapselementen hersteld. Om kinderen vaker buiten te laten spelen, werd er op meerdere plaatsen speelgroen geplant. De kinderen van het 4de leerjaar van de Tongerse scholen gingen op belevingstocht in de boomgaard, we stelden het geboortebos van Henis open voor het publiek en er werd een bloemrijk grasland met bijenhotel ingericht in Nerem."

Patrick Jans, schepen van Milieu: “De leerlingen van Dolfijn planten vandaag 2.500 krokussen in het grasperk van de school in Vreren. Tijdens het planten leren ze meteen ook het nut van solitaire bijen en waarom het zo belangrijk is dat we onze kwetsbare insecten beschermen. De boerenkrokus bloeit in februari-maart met paarse lage bloemen. Het is een goede nectarplant, die al vroeg bloeit en daarom ook noodzakelijk is om de eerste solitaire bijen en insecten van voedsel te voorzien. Deze knollen kunnen in het gazon geplant worden, dit is een groot voordeel want de grasvlakte kan dan vanaf maart gewoon verder gemaaid worden zoals altijd. De boerenkrokus is een ideale soort om het gazon op te fleuren in het voorjaar.”

“We willen het begrip biodiversiteit inburgeren op school. Hoe kan dit beter dan de leerlingen dit zelf praktisch te laten ervaren? Vandaag planten we 2.500 boerenkrokussen in Vreren. Binnen enkele maanden krijgt dit project een vervolg. We plaatsen dan samen met de leerlingen nog een bijenhotel dat opgevuld wordt met riet, holle stengels en houtblokken met gaatjes. Zo dragen onze leerlingen hun steentje bij aan een betere en duurzame toekomst,” zegt Guy Schiepers, schepen van onderwijs.