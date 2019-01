Engels voetbal in de ban van spionageverhaal: coach van tweedeklasser zwaar onder vuur

Engeland is in de ban van een spionageverhaal. Het hoofdpersonage in ‘Spygate’ is niet James Bond, maar wel Marcelo Bielsa (63). De Argentijnse coach van Leeds, de koploper in de Engelse tweede klasse, gaf toe dat hij dit seizoen alle tegenstanders liet bespieden op training. “Als we dit niet zouden gedaan hebben, zouden we ons achteraf schuldig gevoeld hebben.”