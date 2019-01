Drukjachten op plekken waar everzwijnen voor overlast zorgen

Leopoldsburg - De politie Kempenland vraagt om zaterdag in de buurt van de Kerkhovenweg en de Boskant voorzichtig te zijn. Tussen 8.30 en 16 uur houden jagers daar drukjachten op everzwijnen. In omgeving van de twee straten zorgen de wilde varkens voor het meeste overlast. Het is daarom niet onmogelijk dat de dieren daar in de buurt zitten en gaan wegvluchten. Voor je eigen veiligheid wordt gevraagd om zaterdag die plaatsen te mijden en er geen wandeling te maken. Als je schoten hoort of jagers ziet, is dat ook niet verontrustend. De drukjachten hebben als doel de overlast in te dijken. (mm/zb)