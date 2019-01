Sportmerk Puma lanceert cosmeticalijn

Het sportieve label Puma slaat de handen in elkaar met cosmeticamerk Maybelline. De samenwerking omvat een make-upcollectie met twaalf producten, die ontwikkeld zijn om te blijven zitten als je zweet.

Het cosmeticamerk kondigt via Instagram de komst van de lijn, die onder meer zal bestaan uit mascara, lippenstift en oogschaduw, aan in februari. De producten zullen waterproof zijn, en dus ook bestand tegen zweetdruppels. “Ze passen bij de actieve levensstijl van de hedendaagse vrouw”, staat er in een persbericht. Gezicht van de campagne is het Braziliaanse topmodel Adriana Lima, die volledig opgemaakt in sportieve stijl door de stad stapt.

Foto: Maybelline

Voor wie soms twijfelt om zich op te maken om te gaan sporten: het kan in principe geen kwaad. “Enkel als je vettige producten zoals fond de teint smeert en je een gevoelige huid hebt, zal je sneller last krijgen van zweetpuistjes”, zegt dermatoloog Thomas Maselis.

“Met poeder heb je er geen last van. En ook andere producten zullen geen grote problemen veroorzaken. Dus met rode lippen naar de fitness, waarom niet? Make-up in de sportschool kan wel vervelend zijn: als de middelen niet waterproof zijn, lopen ze uit. Bovendien wrijf je je gezicht soms droog met een handdoek en kan je met strepen zitten. Ik zou het vooral afraden om praktische redenen.”