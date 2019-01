Ze werd als 11-jarig meisje in 2014 in Riemst verminkt voor het leven, door elf losgebroken honden. Ze overleefde de aanval met heel veel geluk, maar kende ook moeilijke jaren. Vijf jaar na het drama spreekt Yuki Lahaye (16) voor het eerst.

Ze staart in de verte richting Maastricht, over de glooiende akkers van Vroenhoven, Riemst. “Het is raar om hier weer te staan, want mijn laatste gedachte op deze plek was: Het is voorbij, hier ga ik ...