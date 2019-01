Het menselijke lichaam, een wonder der natuur. Toch zit ons lijf ook tjokvol reservestukken en oud materiaal dat we eigenlijk niet meer gebruiken. Allemaal restjes uit minder beschaafde tijden.

Een oor dat kan draaien

De oorschelp van de mens heeft meestal een kleine verdikking in het bovenstuk van het oor. Dat is nog een erfenis uit de tijd dat we onze oren nog konden draaien in de richting ...