Elise Mertens kan in Australië rekenen op de steun van Kim Clijsters: “Leuk dat ik haar kan horen wanneer ik op het terrein sta”

Zaterdag speelt Elise Mertens (WTA 14) voor een plaats in de achtste finales van de Australian Open tegen de Amerikaanse Madison Keys (WTA 17). De Limburgse voelt zich klaar voor de opdracht en heeft twee extra troeven achter de hand. Haar huidige Australische coach werkte vroeger immers samen met Keys en kent dus haar sterke en zwakke punten. En dan is er nog de aanwezigheid van Kim Clijsters.

Elise Mertens kan in Melbourne genieten van de steun van Kim Clijsters. De tornooiwinnares van 2011 is in Melbourne met haar familie. “Het is heel leuk dat ik haar kan horen wanneer ik op het terrein sta, om te zien dat ze er voor mij is en mij steunt.”

Naar het basketbal met Brian Lynch

Kim Clijsters is samen met haar echtgenoot Brian Lynch in Australië en samen trokken ze ook naar het Melbourne Sports & Aquatic Center om naar de training Melbourne United te gaan kijken. Coach Dean Vickerman is immers een oude bekende van Lynch.