Frieda Brepoels stopt met gemeentepolitiek, maar wel op Europese lijst N-VA

Frieda Brepoels zal op 26 mei de Limburgse kandidate zijn voor N-VA voor het Europees Parlement. Als ze verkozen raakt, sluit ze niet uit dat ze nog een paar jaar zal zetelen. De nu 63-jarige ex-burgemeester van Bilzen houdt het wel voor bekeken in de gemeentepolitiek.

Donderdagavond hield de N-VA haar nationaal kiescollege. Daar werd ook over de Limburgse lijsten voor 26 mei gesproken. Brepoels zou aanvankelijk de Kamerlijst van Zuhal Demir steunen, maar met Wouter Raskin op de tweede plaats zou dat betekenen dat er twee Bilzenaren op dezelfde lijst zouden staan. Daarom werd donderdagavond laat beslist dat Huub Broers de Kamerlijst zal duwen en dat Frieda Brepoels de Limburgse plaats voor het Europees Parlement krijgt.

Vierde plaats?

De eerste drie plaatsen voor de Europese lijst van N-VA zijn bekend, met Geert Bourgeois op 1, Assita Kanko op 2 en Johan Van Overtveldt op 3. Over de volgende plaatsen wordt op het volgende kiescollege van N-VA verder gesproken, want ook de vierde plaats is mogelijk een verkiesbare. Vandaag heeft N-VA vier Europees Parlementsleden. Bij N-VA-Limburg is te horen dat de provincie het al jaren erg goed doet electoraal en dat daar mogelijk de vierde plaats tegenover zou staan, maar zekerheid daarover is er nog niet.

Als Brepoels die vierde plaats krijgt en verkozen zou geraken, sluit ze niet uit dat ze toch nog een paar jaar in het Europees Parlement zal zetelen. “Ik heb beloofd om de Europese lijst te steunen, maar ik weet niet welke plaats ik krijg”, zegt Brepoels. “In principe stop ik, maar alles zal er ook van af hangen hoe mijn score is. Ik heb er alleszins nog niet echt over nagedacht, en als ik ga zetelen dan zal het zeker niet voor de ganse periode zijn.”

Afscheid in Bilzen

Op gemeentelijk vlak neemt Brepoels wel heel zeker afscheid. “Volgende week is de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad. Ik verzaak daar aan mijn zitje”, zegt Brepoels. “Het is nu tijd voor anderen om mijn rol over te nemen.”

Brepoels wordt in mei 64, stond mee aan de wieg van de N-VA en heeft er in totaal een politieke loopbaan van 37 opzitten. Ze was Europees Parlementslid, Kamerlid, gedeputeerde, schepen en de afgelopen zes jaar ook burgemeester in haar eigen Bilzen.