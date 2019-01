Chinese ‘Henly Foldlaan’ in Genk: “We roepen wel hoera, maar de schade is enorm”

Genk -

Met CPMC zijn er weldra drie Chinese bedrijven op de Henry Fordlaan in Genk. Punch Powertrain is al langer in Chinese handen, en net over de taalgrens, in Luik, vestigt e-commercegigant Alibaba weldra haar Europese distributiecentrum. Premier Charles Michel mag dan wel roepen dat België sterkere banden zal aangaan met het Aziatische land, maar moeten we daar wel blij om zijn? “Die kleine investeringen zoals in Genk zijn op zich niet slecht, maar het grotere plaatje bezorgt onze economie enorme schade”, zegt professor internationale politiek en Chinakenner Jonathan Holslag (VUB).