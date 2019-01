“Rihanna richt eigen modehuis op”

Gaat zangeres en lingerieontwerpster Rihanna haar eigen modehuis oprichten in samenwerking met LVMH, het grootste conglomeraat ter wereld van luxeproducten? Als we anonieme bronnen dichtbij de zangeres en LVMH mogen geloven alvast wel.

Het gonst al een tijdje van de geruchten dat Rihanna in zee zou gaan met Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), het grootste luxeconglomeraat ter wereld dat onder meer Dior, Fendy en Givenchy in de portefeuille heeft. De twee partijen zouden samen een nieuw modehuis oprichten onder de naam ‘Fenty’ maar zowel LVMH als de zangeres houden vooralsnog de lippen stijf op elkaar.

Maar recent voedde Rihanna zelf de geruchtenmolen door in het openbaar te verschijnen met een oversized zonnebril van het merk ‘Fenty’. Ook anonieme bronnen uit de entourage van de lingerieontwerpster, die midden 2018 haar eerste collectie op de markt bracht onder de naam ‘Savage X Fenty’, hebben aan magazine Women’s Wear Daily (WWD) bevestigd dat een samenwerking er zit aan te komen.

Keerpunt

Als Rihanna in zee zou gaan met LVMH is ze niet alleen de eerste vrouwelijke ontwerpster van Barbadiaanse afkomst die gaat samenwerken met het conglomeraat, het zou meteen ook een keerpunt zijn in de mode-industrie. “De combinatie Rihanna-LVMH is een duidelijk voorbeeld van hoe wereldsterren, sociale media en influencers tegenwoordig aan de touwtjes trekken”, zegt Vanessa Friedman, verantwoordelijk voor lifestyle en mode bij de krant ‘The New York Times’. “Ze hebben de balans tussen cultuur en consumptie helemaal veranderd. Modehuizen kijken tegenwoordig anders naar hun publiek. Ze zien dat bepaalde popsterren zoals Rihanna het behoorlijk goed doen en spelen daar graag op in.”

Maar Rihanna heeft meer gedaan dan alleen ‘goed’. “Ze is een van de artiesten die haar stempel heeft gedrukt op de maatschappij. Ze heeft bijzonder veel talent: ze heeft haar eigen cosmeticalijn, die toegankelijk is voor een groot publiek en ze stampte een lingerielabel uit de grond. Ze heeft geen enkele modestudie gevolgd maar toch heeft ze een bijzondere visie: ze kent haar eigen lichaam en weet voor welke vrouw ze ontwerpt.”

Mode ‘van de straat’

Daarnaast krijgen de haute couture en de traditionele merken ook steeds meer af te rekenen met concurrentie ‘van op straat’. “De consument hekelt al jaren het gebrek aan diversiteit binnen de klassieke modehuizen”, zegt Friedman. “Er wordt steeds vaker gezocht naar alternatieven en ‘andere’ mode en dat zaait verwarring bij een conglomeraat als LVMH. Het zal dan ook niemand verbazen dat de interesse in iemand zoals Rihanna groeit.”

Hoe de gesprekken tussen Rihanna en LVMH verdergaan en of het modehuis er daadwerkelijk komt, is voorlopig nog niet duidelijk. Wordt ongetwijfeld vervolgd.