Dit zijn de programma’s voor een zalige zondag

Vanavond kruipt u in de zetel best onder uw dekentje, want het zal er frisjes aan toegaan op uw tv. Zo vliegt Tom Waes van (Over-)Pelt naar de ijzige witte vlaktes van Groenland en bezorgt een messenwerper in ‘America’s Got Talent’ u ongetwijfeld koude rillingen. Dit zijn de programma’s die u op zondag 20 januari niet mag missen.