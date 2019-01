Dinsdag sneeuw en daarna misschien Siberisch koud...

Het wordt volgende week bibberen in het weer en het verkeer. Dinsdag krijgen we onvervalst winter mét neerslag. Mogelijk wordt dat aanvriezende regen, mogelijk sneeuw. Spannend dus, en daarna doet Koning winter er volgens de jongste weerkaarten nog een schep bovenop.

Voor liefhebbers van winterwandelingen en schaatsen komen er mooie dagen, en misschien zelfs weken aan. “Dit weekeinde glijdt de temperatuur al af naar die eigenlijk normaal zijn voor deze tijd van het jaar”, zegt weerman Ruben Weytjens. “Overdag stijgt het kwik nog tot twee à vier graden. ’s nachts kan het tot matige vorst komen.”

Daarmee is de toon gezet voor de rest van de week. “Alleen dinsdag wordt het een graadje warmer, omdat de wind dan uit het westen komt. Daarmee wordt ook neerslag aangevoerd. Mogelijk is dat dinsdagochtend sneeuw, die overgaat in regen. Maar dinsdagavond gaat het terug vriezen. Het wordt dan uitkijken op de wegen.”

Wat het daarna wordt, is nog niet geheel zeker. “Alle modellen zijn het er nu over eens dat het koud blijft. Misschien wordt het nog wat kouder. De wind draait wellicht naar het noordoosten, waardoor het koudegevoel nog zal verscherpen. Echt weer om naar uit te kijken”, aldus nog de Limburgse weerman.