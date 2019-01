De winterstop zit erop voor KRC Genk. De competitieleider moet vanavond al meteen vol aan de bak, want tegenstander is niemand minder dan grote rivaal STVV. Hoe heeft KRC Genk de winterstop verteerd? Is Genk favoriet in de derby? En waarom moet blauw-wit toch oppassen op Stayen? We vroegen het aan onze KRC Genk-watcher Marnik Geukens.