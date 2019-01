Lanaken -

De brandweerkorpsen van Maasmechelen en Bilzen zijn opgeroepen voor een schouwbrand in een huis op de Heserstraat in Veldwezelt. De hevige rook kwam door de muren van de schouw op de zolder terecht. Ook in de rest van het huis kon wat rook doordringen. Er was geen schade in het huis.