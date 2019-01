Wordt FC Barcelona na klacht uitgesloten in Copa del Rey?

Levante heeft bij de Spaanse Voetbalbond (RFEF) een klacht ingediend tegen FC Barcelona omdat Barça volgens hen donderdagavond in de terugwedstrijd van de achtste finales in de Copa del Rey een niet-speelgerechtigde speler heeft opgesteld, zo maakte de club vrijdag bekend. Als dat correct blijkt, moet Barça de uitsluiting vrezen.

Volgens de Spaanse pers gaat het om verdediger Juan Brandariz, die bij de reserven van de Catalanen een schorsing zou hebben opgelopen waardoor hij donderdag ook niet voor het eerste elftal in actie mocht komen. Volgens Barcelona is er niets aan de hand en werden de reglementen nageleefd. Hoe dan ook is er haast bij, want vrijdagnamiddag vindt de loting voor de kwartfinales al plaats.

De zaak doet denken aan de bekeruitsluiting van Real Madrid in het seizoen 2015-2016. De Madrilenen werden toen gestraft omdat ze met de Rus Denis Cheryshev een geschorste speler hadden opgesteld in de zestiende finales tegen Cadiz.

In die bewuste wedstrijd scoorde Ousmane Dembélé twee fantastische goals: