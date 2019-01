Zonder Mathieu van der Poel in voorlaatste duel wordt Wereldbeker Belgisch duel: Franse cross mogelijk cruciaal

In het Franse Pontchâteau wordt zondag de voorlaatste manche van de Wereldbeker veldrijden afgewerkt. Bij de heren leidt Toon Aerts met zeven punten voorsprong op wereldkampioen Wout van Aert. Mathieu van der Poel staat derde, maar is niet van de partij in Frankrijk en verkiest een stage in Spanje om zich voor te bereiden op het WK.

De laatste keer dat een internationale wedstrijd in Pontchâteau plaatsvond was in 2016. Toen kroonde Toon Aerts zich tot Europees kampioen nadat Wout van Aert en Mathieu van der Poel elkaar geen duimbreed gaven en Aerts slim met de titel aan de haal ging, mede ook door het uitstekende ploegwerk van Wout van Aert in de achtergrond. Aerts won toen op een droge en supersnelle omloop. Dat was eind oktober 2016, nu crossen de veldrijders opnieuw in Frankrijk, maar in de maand januari, al zal Pontchâteau nooit een moddercross worden zoals in Kruibeke en zijn techniek en snelheid van groot belang.

Aerts start aan de leiding, Van Aert volgt op zeven punten, Van der Poel staat derde met een grote achterstand en is daarom niet van de partij in Frankrijk en verkiest een stage in Spanje. Voor de winnaar zijn 80 punten weggelegd, voor de tweede 70 punten, de derde 65 punten. Wie wint pakt belangrijke punten, al mag verwacht worden dat de strijd tot het eind, in de Wereldbeker in Hoogerheide op zondag 27 januari, zal gestreden worden.

Kroont Van Aert zich alsnog tot eindwinnaar, dan betekent dat ook dat België slechts zeven renners mag afvaardigen naar het WK in Denemarken omdat de kopman van Cibel-Cebon ook wereldkampioen is, bij een eindzege voor Toon Aerts gaat het om acht renners.

Ook Sanne Cant verkiest stage

Bij de dames komt Sanne Cant niet aan de start van de Wereldbeker waar Marianne Vos leidt met 414 punten en de Belgische kampioene tweede staat. “Ik heb niet veel meer te winnen in dat klassement”, aldus Cant na het BK in Kruibeke. “Of ik nu tweede of derde word in dat eindklassement maakt niet veel uit (de vierde, Kaitlin Keough, telt al 64 punten achterstand op Cant). Liever bereid ik me met een stage in Spanje voor op het WK. Wel neem ik een week later deel aan de wedstrijd in Hoogerheide.”