Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat een derde rijstrook aanleggen op de E314 ter hoogte van Heusden-Zolder. Dit over een afstand van 3,5 km, vanaf de brug over het Albertkanaal tot net voorbij de op- en afritten 27 ‘Circuit Zolder’.

Na de aanleg van de extra rijstroken op de E313 tussen Lummen en Beringen, is dit de volgende stap in het verhogen van de wegcapaciteit in het verlengde van het Klaverblad in Lummen. Er wordt gebruikgemaakt ...