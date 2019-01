Nike ELC zoekt gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers

Ham - In april opent in Ham het nieuwe distributiecentrum van Nike. De European Logistics Campus (Nike ELC) wordt daarmee een van de grootste logistieke sites van het land. Met de uitbreiding is de gigant in sportkleding op zoek naar gemotiveerde en gepassioneerde medewerkers.

Nike ELC is in volle groei. Pas enkele jaren geleden opende in Ham een state-of-the-art distributiecentrum om meteen daarna een nieuwe uitbreiding aan te kondigen. De campus verdeelt alle Nike-producten naar heel Europa. “Om die groei waar te maken, zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe medewerkers”, zegt Kurt Van Donink, General Manager Nike Logistics Europe.

Dat gaat van orderpickers en -packers tot medewerkers in de ondersteunende IT-diensten en leidinggevenden. “We zoeken teamplayers. Al wie energie en passie uitstraalt, leergierig is, initiatief neemt, en houdt van een dynamisch bedrijf, krijgt hier alle kansen.”

Sportfaciliteiten

Nike ELC biedt een gevarieerde job in een inspirerende en informele werkomgeving waar iedereen gelijk is. “Elke nieuwe collega wordt ondergedompeld in de Nike-cultuur tijdens een Running Start. Ook later krijgt hij of zij de kans om bijscholingen te volgen gaande van ‘hoe coach ik een team’ tot opleidingen in talen en IT-tools. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers blijven leren en bij vacatures ook de kans krijgen om door te groeien naar andere functies.”

Bovenop een aantrekkelijk loonpakket biedt het bedrijf tal van andere interessante voordelen zoals sportfaciliteiten, een personeelswinkel, verzekeringen, enz. “Ons motto is ‘Work hard, play hard’. We nemen de tijd om successen te vieren, we organiseren regelmatig personeelsfeesten en teambuildings waar we elkaar energie blijven geven. Daarnaast keren we met het performance sharingplan een stukje van de winst uit. Bij Nike werk je voor een brand gelinkt aan sport met een jeugdig en energiek imago. Die dynamiek en continue verandering houden het boeiend”, aldus Kurt Van Donink.

