De stadsbesturen van Beringen, Ham en Tessenderlo willen motorclubs strenger aanpakken. Zo moeten motorbendes die een clubhuis willen openen in de politiezone vanaf volgende maand verplicht een vergunning aanvragen.

De aanpak kadert in de bestuurlijke handhaving van de georganiseerde misdaad in Limburg. “Hiermee willen we vooral de motorclubs met criminele activiteiten viseren”, zegt korpschef Geert Wouters ...