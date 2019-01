Slecht nieuws voor BV-kapper Jochen Vanhoudt

BV-kapper Jochen Vanhoudt heeft slecht nieuws gekregen bij de dokter. Hij kampt al maanden met een pijnlijke schouder en nu blijkt dat hij aan een aandoening lijdt waarbij het bot op die plaats langzaam afsterft.

Jochen Vanhoudt, bekend van het gelijknamige kapsalon in Antwerpen, is al een paar jaar fanatiek - zo’n vijf keer per week - aan het sporten. Tien maanden geleden kreeg hij last van zijn rechterschouder. Hij stopte meteen met boksen omdat de sport erg belastend is voor de schouders, maar de pijn bleef aanhouden. “Omdat een peesontsteking vaak voorkomt bij mensen in de gym, dacht ik eerst daaraan. Omdat de pijn niet verminderde, raadde mijn trainer aan om een foto te laten maken”, zegt Jochen.

Uiteindelijk belandde Jochen onder de scanner en wezen de foto’s uit dat hij aan botnecrose lijdt. Dat is een aandoening waarbij het botweefsel afsterft omdat de bloedvoorziening naar het bot is afgebroken. “Ik was helemaal in paniek toen ik het nieuws donderdag vernam. De aandoening komt weleens voor bij mensen die aan diepzeeduiken doen of veel medicijnen met cortisone nemen. Er zomaar last van krijgen, zoals in mijn situatie, is eerder uitzonderlijk.”

Toekomst als kapper

Als kapper heeft hij zijn schouder constant nodig om coupes in model te knippen en te brushen en dat zal hij tot zijn grote opluchting ook kunnen blijven doen. “Ik mag momenteel gewoon werken, maar als de pijn ondraaglijk wordt, moet ik gaan nadenken over een operatie. Dan moet ik een kunstschouder krijgen en kan ik weken out zijn om te revalideren”, klinkt het. “Ik mag ook blijven sporten. Bij voorkeur zelfs, want sterke spieren zullen mijn toekomstige revalidatie alleen maar bespoedigen. Het enige waar ik op moet letten, is dat ik geen gewichten meer naar boven til. Alle oefeningen moeten onder het niveau van mijn schouders blijven.”