Nieuwjaarsreceptie bij Neos

Lommel - Traditiegetrouw trakteerde het bestuur van Neos Lommel de 92 aanwezige leden op een fijne namiddag.

Zij werden ontvangen door het bestuur en kregen een lekker glaasje cava of fruitsap aangeboden. In de verzorgde zaal namen ze plaats om te genieten van een hapje. De voorzitter deed het welkomstwoord en stelde het bestuur voor. Momenteel zijn er 174 leden waarvan 20 nieuwelingen sinds juli. Die nieuwe leden werden dan ook nog eens extra verwelkomd. Daarna overliep de voorzitter het komende programma. Jammer genoeg moest ze ook minder goed nieuws melden, namelijk dat de uitstap naar Melodieën voor miljoenen niet kan doorgaan omdat alles uitverkocht is. Ook de financiële kant werd toegelicht. De voorzitter gaf ook uitleg waar het lidgeld naartoe gaat: nationaal, provinciaal en de verzekering. Zo kregen de leden een inzicht hoeveel er overblijft voor de plaatselijke afdeling.

Na dit officiële gedeelte en nog een lekker glaasje was het tijd voor wat ontspanning. Stefan Luyten bracht een geweldig optreden. Door zijn enthousiasme kreeg hij iedereen aan het zingen, bewegen, en ja, er werd zelfs gedanst! Na een bisnummer en een geweldig applaus was het tijd voor de koffie met een heerlijk gebakje.