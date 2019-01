Louis Vuitton eert Michael Jackson in nieuwe collectie

De tweede mannencollectie van Virgil Abloh voor het Franse modehuis Louis Vuitton was een ode aan niemand minder dan ‘The King of Pop’ Michael Jackson: van roze handschoenen tot glow-in-the-dark tassen.

Virgil Abloh (38), sinds maart 2018 verantwoordelijk voor de mannenlijn van Louis Vuitton, brengt met zijn herfst- en wintercollectie voor 2019 een ode aan Michael Jackson. Het eerbetoon aan ‘The King of Pop’, die in 2009 overleed, begon al bij de uitnodiging voor de show. Journalisten en prominenten uit de modewereld ontvingen een witte handschoen, waar naast het adres ook de woorden ‘there was only one of us’ op prijkten.

De handschoen was meteen ook de rode draad doorheen de hele modeshow: sommige modellen droegen ze tijdens het defilé en de muzikanten zorgden, eveneens met handschoen, voor een remake van enkele hits van Michael Jackson.

Foto: Photo News

Ook de kleding zelf bracht hier en daar een boodschap met zich mee. Zo bevat de collectie een lijn met T-shirts en sweaters waarop zwarte cartoons gedrukt werden. De looks werden samengesteld met vlaggen uit verschillende landen en ook het regenboog thema, dat aanwezig was bij zijn vorige show, maakte opnieuw zijn opwachting. Elk model kreeg ook een, al dan niet glow-in-the-dark, tas met zich mee.

De show werd afgesloten met een indrukwekkende dans van een jonge man, gehuld in een paar ensemble van -hoe kan het ook anders- Louis Vuitton.

Foto: Photo News

Foto: Photo News

Foto: Photo News