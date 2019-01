Nieuwe ploeg van Van Avermaet kent onverhoopte seizoenstart, en dat heeft CCC te danken aan Nieuw-Zeelander

Met nog een sprintersetappe en de afsluitende koninginnenrit te gaan, heeft leider Patrick Bevin zeven seconden voorsprong in de stand van de Australische Tour Down Under. “Ik hou van de nieuwe manier waarop we bij CCC koersen”, stelt de Nieuw-Zeelander tevreden vast.

Het nieuwe CCC Team - een samensmelting van het BMC van Greg Van Avermaet met het Poolse CCC - is uitstekend aan zijn bestaan gestart, en dat heeft het voornamelijk aan ‘Paddy’ Bevin te danken. Na de Nieuw-Zeelandse titel in het tijdrijden was hij in de Tour Down Under al goed voor een lange vlucht, ritwinst, een vijfde plaats, en nu ook een tweede plek en een derde dag in de okeren leiderstrui. Bevin is eveneens de nieuwe leider in het puntenklassement.

Ook al pakte ritwinnaar Daryl Impey, nu Bevins dichtste belager, vier bonificatieseconden terug, toch maakte de leider een positieve analyse na de vrijdagrit. “Vier seconden toestaan op Daryl, dat is een topresultaat op het einde van de dag. Want ik heb niet het gevoel dat hij beter klimt dan ik, en we hebben extra voorsprong genomen op de pure klimmers. Het zou fantastisch zijn om morgen nog verder uit te lopen. Dat zou een grote stap voorwaarts zijn met het oog op de slotrit naar Willunga.”

Foto: AFP

“Er zijn nog twee types renners die de eindzege kunnen afpakken: de sprinters die kunnen klimmen, met Daryl op kop, en dan is er uiteraard nog Richie Porte. Het komt er vanaf nu op aan met allebei rekening te houden. Ik heb nog altijd maar een voorsprong van 21 seconden op Richie. Dat is geen gigantische marge. Gelukkig draait het er in deze wedstrijd vooral om een allrounder te zijn. Eigenlijk moet je gewoon beter sprinten dan de klimmers, en beter klimmen dan de sprinters.”

Bevin, die voor de Tour Down Under nog nooit kon winnen in het WorldTour-circuit, forceert deze week zijn doorbraak. “Voor mij persoonlijk is deze ploeg een groeikans. Zelfs in de rit die ik won, had ik met Richie of met Rohan Dennis (oud-ploegmaats van Bevin bij BMC, red.) waarschijnlijk niet mijn kans kunnen gaan. Laat staan bonificaties nemen met een lange vlucht op dag 1. De ploeg koerst nu volledig anders en dat bevalt me enorm. Ik hou echt van de manier waarop we racen.”