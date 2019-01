Trend: zo draag je sportswear toch stijlvol

Een comfortabele en functionele outfit vraagt om enkele sportswear items. Jammer genoeg is de lijn tussen “typische fitnesskleding” en een geslaagde sportieve look flinterdun. Met deze tips draag je sportswear toch stijlvol!

Trainingsvest of hoodie

Geen sporty outfit zonder trainingsvest of hoodie, toch? Kies voor een model dat niet te ruim zit, dat geeft snel een te slordige indruk. Combineer je vest of hoodie met klassiekere items om wat balans te creëren. Een simpele jeans, zwarte pantalon of chino doet het altijd goed. Een geklede mantel maakt je casual chique outfit helemaal af.

Sportief T-shirt

T-shirts die gemaakt zijn voor een stevige work-out zitten vaak beter dan een gewoon exemplaar én voeren zweet een stuk makkelijker af. Geen wonder dat deze variant dus aan populariteit wint. Opvallende kleur of print? Combineer dan met rustige items om het gym-effect te vermijden. Een neutrale kleur kan je wel combineren met een opvallende broek in een toffe print. Tip: zorg dat de stijl-clash niet té groot is. Een kostuumbroek combineren met een neon sportief T-shirt is niet het beste idee.

Trainingsbroek

Voor trainingsbroeken gelden er twee gouden regels: niet te groot en niet te strak. Een compressiebroek is enkel en alleen geschikt binnen de vier muren van de fitness, een gewone trainingsbroek kan je wel buitenshuis dragen. Draag je stuk met een T-shirt met lange mouwen, bomberjack en sneakers voor een streetstyle look. Ook een simpel T-shirt, jeansvest en instappers zorgen voor een geslaagd ensemble. Tip: kies voor een trainingsbroek in het zwart, grijs of donkerblauw om modeblunders te vermijden. Keep it simple!