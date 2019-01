Mozaïek Plus krijgt de verhalenkat op bezoek

Mechelen aan de Maas

Maasmechelen - Al vele jaren is de Wondere Pluim een vaste waarde in Mozaïek Plus. Leerlingen doen massaal mee aan een schrijfwedstrijd, zijn talig bezig en genieten van allerlei activiteiten rond dit taal-verrijkend gebeuren waarin fantasie centraal staat en niet het al dan niet maken van schrijffouten.

Dit jaar mochten we iets nieuws proberen dankzij subsidie van de gemeente Maasmechelen. We nodigden de verhalenkat uit die onze buitengewone leerlingen in de ban hield met verhalen, muziek, humor, interactie en heel veel positieve vibes. “If we give happiness to others…we will end up happy” zo zei de spreuk van de thee die de vertelster ‘s morgens dronk voordat ze naar onze school kwam. En zo was het ook… Kathleen Van der Velde samen met muzikant wist een creatieve wereld te toveren rond de geluks-verhalen van Leo Bormans en kon leerlingen boeien van zes tot dertien jaar. Het enthousiasme van de leerlingen was overduidelijk. Dit initiatief is zeker voor herhaling vatbaar. Enkele reacties: Heel geslaagde keuze ; ik was blij verrast welke sfeer er was zowel bij jongere als bij oudere leerlingen; zeker voor herhaling vatbaar; het was een heel fijne ervaring… nog van dat zou ik zeggen ; ik vond die mevrouw heel grappig ; ze was precies een kind gelijk ons maar dan groot… Ook de vertelster was zeer tevreden over haar bezoekje aan onze school : Na vandaag weet ik dat er in Maasmechelen niet alleen een shoppingcenter ligt maar ook een school. Mozaïek Plus is een school die haar Plus verdient; een plus voor ongeëvenaarde vriendelijkheid, voorbeeldige betrokkenheid en onovertroffen enthousiasme! Als ik nog eens een village moet kiezen dan is het Mozaïek Plus Village.