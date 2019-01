Uw loon gaat nog meer stijgen: wij beantwoorden de belangrijkste vragen

Over een kleine twee weken weet u hoeveel uw loon stijgt, dankzij de tax shift. Maar er zit nog meer goed nieuws aan te komen. Momenteel onderhandelen 4 vrouwen en 6 mannen over hoeveel de lonen de volgende twee jaar mogen stijgen. Allicht 0,8 procent. Misschien krijgt de bouwvakker dat en de bankbediende niet. Misschien stijgt uw loon in één keer, misschien in twee of drie keer. Specialisten van vakbonden en werkgeversorganisaties geven alle antwoorden op vragen over de loonnorm.