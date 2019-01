Pure nostalgie: legendarische peuterreeks 'Tik Tak' krijgt nieuw seizoen

Vanaf dit najaar brengt Ketnet Junior een nieuwe reeks van 'Tik Tak' uit. Dat nieuws werd vanochtend gebracht bij Debecker op Radio 1 waar Inge Bollens te gast was. Zij is de kleindochter van de bedenker van 'Tik Tak' Mil Lenssens en was zelf één van de bekende ‘Tik Tak-kindjes’.

De reeks kwam in 1981 voor het eerst op tv en maakt sinds toen deel uit van het collectief geheugen. “'Tik Tak' was het geesteskind van mijn grootvader. Bijna 40 jaar geleden kreeg hij het idee toen hij zag hoe gefascineerd jonge kinderen keken naar de loterij trekking. Ik ben dan ook heel blij dat ze 'Tik Tak' in een nieuw jasje gaan steken en dit najaar weer te zien zal zijn op televisie”, reageert Bollens. “Het concept van toen, maar met en voor de kinderen van nu.”

Oude elementen in nieuw jasje

Ketnet Junior werkt momenteel aan een nieuwe reeks om opnieuw meerdere generaties peuters en kleuters te boeien met vertrouwde elementen zoals de schaapjes en het schaduwmannetje. De netmanager van Ketnet, Maarten Janssen legt het uit: “'Tik Tak' was geniaal in al zijn eenvoud, en blijft als concept ook tientallen jaren later nog overeind. Het is met immens veel respect voor dat origineel dat we nu werken aan nieuwe afleveringen van 'Tik Tak'.”

Toch zullen er ook nieuwe elementen te zien zijn. “De afwerking en beeldkwaliteit zal voldoen aan de kwaliteitsnormen van nu, maar in materialen, rubrieken en texturen willen we absoluut trouw blijven aan de oorspronkelijke versie. Op die manier zullen ook nieuwe generaties peuters en kleuters dankzij Ketnet Junior kunnen genieten van dit unieke, tijdloze programma”, besluit Janssen.

'Tik Tak' was trouwens een internationaal succes, want 'Tik Tak' werd onder andere uitgezonden in Australië, Nederland, Zuid-Afrika en de Verenigde Staten.

Ketnet Junior bekijk je in de voormiddag op het Ketnet-kanaal, in de namiddag op het Canvas-kanaal.