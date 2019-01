Hervallen Zonhovense IS-terrorist krijgt 5 jaar cel: “In de gevangenis ben ik net meer geradicaliseerd”

Zonhoven -

De 23-jarige Zonhovenaar Semir M. is zopas in de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot 5 jaar cel voor deelname aan activiteiten van IS. De man is een recidivist, want in juni 2017 kreeg hij eveneens in Hasselt hiervoor al drie jaar cel waarvan een jaar voorwaardelijk. De rechtbank sprak de twintiger wel vrij voor het beramen van een aanslag op een Amsterdamse seksclub.