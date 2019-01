Donderdag verloor om 16.30 uur een bestuurder de controle over het stuur van haar voertuig aan de afslag van de E314 in Maasmechelen richting Lanaken. De auto kwam op zijn dak terecht in de gracht. De 21-jarige vrouw uit Tegelen in Nederlands-Limburg werd lichtgewond overgebracht naar het ziekenhuis. (siol)