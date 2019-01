Plannen voor nieuwe speelplaats SAB concreet!

Bree - We kunnen het allemaal iedere dag op de voet volgen: de nieuwbouw van SAB schiet al behoorlijk op. Maar we krijgen niet alleen een nieuwe sporthal en een nieuw gebouw met vaklokalen. We krijgen ook een nieuwe ‘groene’ speelplaats. Het ontwerp van deze groene speelplaats is er gekomen na het oprichten van een werkgroep in maart 2017. In deze werkgroep zitten leerlingen, leraren, ondersteunend personeel, directie en enthousiaste mensen van buiten de school zoals de architect en de landschapsarchitect. Het was al snel duidelijk dat we dezelfde visie over de speelplaats hadden.

Wij vinden het belangrijk dat:

Onze speelplaats groen is: veel inheemse bomen, hagen, planten, gras, bloemen, een grote moestuin, …

Pnze speelplaats ecologisch en biodivers is. Dat ze kan bijdragen aan een gezonde veerkrachtige omgeving waar vlinders en bijen nog nectar kunnen vinden, vogels en andere kleine diertjes nog voedsel- en nestgelegenheid kunnen vinden. Onze schoolomgeving wordt hierdoor bovendien een stapsteen in een verstedelijkte omgeving waar de natuur iets aan heeft, waar onze leerlingen iets van kunnen leren en die hun bovendien kan inspireren.

Onze speelplaats sociale interacties bevordert: voldoende banken voor de leerlingen, gezellige hoekjes, maar ook plekken waar leerlingen tot rust kunnen komen in een mooie natuurlijke omgeving.

Onze speelplaats de mogelijkheid heeft om te sporten want we vinden het belangrijk dat onze leerlingen voldoende bewegen.

Onze speelplaats veilig is. Er mogen bijvoorbeeld geen auto’s meer parkeren.

Onze speelplaats proper is. We hebben namelijk graag dat onze leerlingen bewust leren omgaan met afval en dat ze bewust leren sorteren. Dit willen we oplossen door handige en overzichtelijke afvalhoeken te creëren die uitnodigen om het afval daar te deponeren en niet om het op de speelplaats te laten rondslingeren.

Onze speelplaats creativiteit aanwakkert: er moet ruimte zijn voor muziek, er moet plaats voorzien worden om de kunstwerken van leerlingen tentoon te stellen, …

Onze speelplaats een buitenklas heeft maar ook dat ze educatief kan gebruikt worden want dit geeft aan het ‘les geven’ een volledige andere dimensie.

De oude speelplaats wordt afgebroken in oktober of november 2019. De nieuwe speelplaats zal klaar zijn in het voorjaar van 2020.