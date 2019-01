VIDEO. Heusdense kleuterschool wil imagoprobleem aanpakken: “We beginnen met het taalprobleem”

Heusden-Zolder -

De kleuterschool de Toverfluit in Heusden centrum had donderdagavond een infoavond voor nieuwe ouders. De school wil samen met de dorpsraad van Heusden hun imagoprobleem aanpakken. “We nemen dit schooljaar drastische maatregelen”, zegt directeur Marleen Indestege. “En we beginnen met het taalprobleem. We willen de ouders de garantie bieden dat elke klas een tweederde verhouding van Nederlandstalige leerlingen krijgt.”