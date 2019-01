We krijgen te weinig vitamines binnen maar melk en brood kunnen oplossing bieden

Een belangrijk deel van de Belgen krijgt te weinig vitamine D binnen via de voeding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek. Vaak genoeg de zon opzoeken, compenseert dat. Maar in een druilerig land als het onze is dat niet evident. Mogelijk worden bepaalde voedingsmiddelen, zoals melk of brood, daarom straks verrijkt met vitamine D. Maar ook voor vitamine A is onze inname onvoldoende.

Gemiddeld nemen Belgen tussen de 3 en 64 jaar dagelijks slechts een derde van de aanbevolen hoeveelheid vitamine D in via hun voeding, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Nochtans zorgt die voedingsstof ervoor dat ons lijf calcium en fosfor opneemt, en is ze daarom belangrijk voor stevige botten en tanden. Een tekort kan bij jonge kinderen afwijkingen aan het skelet veroorzaken, en bij volwassenen op den duur leiden tot osteoporose of spierzwakte.

“Het is op dit moment erg moeilijk om via de voeding aan voldoende vitamine D te raken”, zegt Isabelle Moyersoen van het wetenschappelijk instituut Sciensano, dat het onderzoek uitvoerde samen met de UGent. “Vette vis, margarine en eieren bevatten de stof, maar niet in voldoende grote mate.”

Een alternatief is voldoende zon. Elke dag een kwartier tot een halfuur in de zon volstaat, het best tussen 11 en 15 uur, met het hoofd en de handen bloot. “Alleen: in ons druilerig land is dat eigenlijk alleen zinvol van april tot oktober”, zegt Moyersoen. Een derde optie zijn supplementen, Kind & Gezin raadt bijvoorbeeld aan om kinderen tot 6 jaar druppels te geven.

Hoe groot de daadwerkelijke tekorten zijn, is niet duidelijk. Daarvoor is verder onderzoek nodig. Maar een mogelijke oplossing is het verrijken van bepaalde voedingsproducten. Een strategie die in België al wordt gebruikt bij jodium, dat wordt toegevoegd aan brood. In tien jaar tijd is de inname van jodium bij volwassen Belgen verdrievoudigd. “We zoeken op dit moment uit welke producten het best dienen voor extra vitamine D. Brood of melk lijken voorlopig de beste opties.”

Meer mango

Ook voor vitamine A, waarvoor zonlicht niet helpt, is in het nieuwe onderzoek overigens bij een belangrijke groep Belgen een tekort vastgesteld. Gaande van 1 procent bij de 3- tot 6-jarigen tot 37 procent van de jonge adolescenten.” Tekorten die wél perfect zijn op te lossen met gezonde voeding alleen. Er zijn zowel dierlijke als plantaardige bronnen die de stof bevatten: ­lever (en paté), eigeel, melkproducten, groene of geel-oranje vruchten en groenten zoals spinazie, broccoli, wortel, mango en abrikozen.

Eerder kwam Sciensano al tot gelijkaardige conclusies voor andere vitamines. Amper om en bij 20 procent Belgen neemt via de voeding genoeg B1, B6, C en foliumzuur binnen.