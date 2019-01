Dani Rovira, een Spaanse acteur, heeft maandag een video gedeeld op Twitter waarop te zien is hoe hij brutaal van de weg gereden wordt. De man was samen met collega’s Martin Giaccheta en Germán Torres aan het fietsen voor de opnames van ‘Todos los caminos’, een film die aandacht wil geven aan het Rett-syndroom. Er vielen tijdens het ongeval wonder boven wonder geen gewonden. De bestuurder had de fietsers niet gezien omdat hij zijn telefoon had laten vallen en ernaar probeerde te grijpen.