Supersnel 5G-internet belandt op de lange baan

De veiling van radiofrequenties voor het toekomstige mobiele 5G-netwerk is niet meer voor dit jaar. Een veiling in de eerste helft van volgend jaar is het “meest optimistische scenario”, stelt ontslagnemend minister van Telecom Philippe De Backer (Open Vld). De kans dat het nog later is, is groot, schrijven De Tijd en L’Echo vrijdag.