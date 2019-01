Sascha Kotysch trok deze week na negen jaar de deur op Stayen achter zich dicht. De 30-jarige Duitse verdediger, die in zijn periode als Kanarie uitgroeide tot een publiekslieveling, tekende een contract voor 1,5 jaar met optie bij tweedeklasser OH Leuven. In een emotionele videoboodschap neemt hij nu afscheid van STVV.