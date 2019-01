KMI waarschuwt met code geel voor gladde wegdekken: “Opgepast, natte weggedeelten zijn bevroren”

“Vanmorgen is er kans op gladheid door bevriezing van natte weggedeelten”, zo laat het Koninklijke Meteorologisch Instituut weten. Vooral in het oosten van het land is het uitkijken, enkel voor de kust geldt er geen code geel. “Daar is er sprake van aanvriezende mist.” Het is dan ook raadzaam om de rijstijl aan te passen aan de gladde ondergrond.

“Voorzichtig op de weg”, waarschuwt weerman Frank Deboosere vrijdagochtend. Ook bij de gespecialiseerde website NoodweerBenelux waarschuwen ze voor een gelijkaardige situatie. “Op veel plaatsen in de Benelux is het kwik momenteel negatief wat resulteert in het opvriezen van natte weggedeelten. Gladheid is dus zeker aan de orde op bepaalde wegen! Wij vragen met aandrang om de snelheid in het verkeer te matigen”, zeggen ze.

Goedemorgen! Op veel plaatsen in de #Benelux is het kwik negatief wat resulteert in het opvriezen van natte #weggedeelten. Gladheid is dus zeker aan de orde op bepaalde wegen! Vandaag verwachten we veel minder (winterse) buien. De maxima schommelen rond 5°C. pic.twitter.com/vnJzYpyir1 — NoodweerBenelux (@NoodweerBe) January 18, 2019

Sneeuw of smeltende sneeuw blijft vandaag wel uit, zo stellen de weersvoorspellingen. Enkel aan de kust kunnen er nog enkele vlokken vallen, die wellicht niet lang zullen blijven liggen. De maxima schommelen immers tussen -2 graden op de Hoge Venen en +5 aan de kust. De wind is zwak tot matig uit zuid tot zuidwest.

Foto: KMI

Vannacht zijn er regelmatig brede opklaringen met evenwel vaak ook hoge bewolking. Het blijft droog. De minima liggen tussen -1 graad aan de kust en -6 op de Hoge Venen. De wind waait zwak tot matig uit zuid tot zuidoost.

Kans op sneeuwval blijft

Zaterdagochtend zijn er nog tijdelijk opklaringen in het noorden en het noordoosten van het land, terwijl de hoge bewolking verder toeneemt. Langs de Franse grens is het al zwaarbewolkt. In de namiddag neemt ook elders de bewolking toe met kans op lichte winterse neerslag langs de Franse grens. De wind is matig uit het zuidoosten. De maxima schommelen tussen -2 graden op de Hoge Venen en +3 graden aan zee.

Foto: KMI

Zondag zou een zwakke storing kunnen blijven slepen over het zuiden van het land met daar wat lichte sneeuwval of wat smeltende sneeuw. Ten noorden van Samber en Maas, is het stabieler en droog met bredere opklaringen vanaf de kust. De temperaturen schommelen tussen 0 en +1 graad in Hoog-België en tussen 2 en 3 graden in Vlaanderen. De wind is zwak tot matig uit het noordoosten.

Maandag is het vaak zonnig en blijft het droog. De wind waait uit het zuiden draait van het zuiden naar het noordwesten en blijft zwak. We verwachten maxima tussen -2 en +4 graden.

Wisselvallig en onzeker

Voor dinsdag zijn de voorspelling nog onzeker. Een zwakke storing zou ons land kunnen bereiken vanuit het westen. Deze zou sneeuw kunnen geven, vooral in het westen van het land. De maxima liggen tussen -1 en +2 graden. De wind is matig uit het zuiden.

Woensdag kan er vooral in het westen nog wat lichte winterse neerslag vallen, elders is het waarschijnlijk droog. Maxima tussen -1 en +4 graden.

Stevig dal op komst

De vooruitzichten voor donderdag zijn erg onzeker. Er hangt veel bewolking en af en toe kan er wat lichte (smeltende) sneeuw vallen bij maxima net boven het vriespunt in het centrum van het land.

Onzeker is het wel, maar de voorspellingen beloven alvast opmerkelijke cijfers. Niet alleen de maximumtemperaturen, maar ook de minima zouden in de tweede helft van volgende week onder het vriespunt terechtkomen. In een opvallend dal duikelen de temperaturen zelfs tot -6 graden.

De maximumtemperaturen voor de komende veertien dagen. Foto: KMI