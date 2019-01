Advocaat ontkent dat Melikan Kucam naast fraude met visa ook uitkeringsfraude pleegde: “Mijn cliënt is verbijsterd”

De advocaat van Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam ontkent alle aantijgingen over uitkeringsfraude. Zowel De Morgen als Het Laatste Nieuws schreven vrijdag dat speurders van de federale politie bekijken of Kucam voor de Syriërs en Irakezen die hij naar hier haalde ook uitkeringsfraude pleegde. Zijn advocaat Frank Coel ontkende dat in een reactie in De Ochtend op Radio 1 ten stelligste.

“Melikam Kucam liet zijn rechterhand J.H. de slachtoffers van de visafraude opvangen bij aankomst in Zaventem”, vertelt een politiebron in beide kranten. “Naast de handel in humanitaire visa - voor duizenden euro’s - zou het duo er ook voor gezorgd hebben dat er in Turkije vervalsingen gebeurden om later hier in België hogere toelages te krijgen. Zo werden leeftijden aangepast en zouden er ook schijnechtscheidingen gebeurd zijn. Ouderen en alleenstaanden genieten betere sociale rechten.”

Maar dat klopt volgens Frank Coel dus niet. Hij herhaalde vrijdag dat zijn cliënt zich op geen enkele manier heeft laten betalen of geld heeft gevraagd voor humanitaire visa. “Mijn cliënt is verbijsterd en aangeslagen dat hij nu op alle vlakken wordt uitgespuwd”, aldus nog Coel.