Naast verdenking van fraude met humanitaire visa: “Kucam vervalste ook leeftijden in functie van hogere uitkeringen”

Melikam Kucam (N-VA) werd donderdag aangehouden door de onderzoeksrechter voor fraude met humanitaire visa. Intussen wordt ook onderzocht of Kucam fraudeerde met sociale woningen. En nu bekijken speurders ook of hij uitkeringsfraude pleegde.

Volgens een bron binnen de politie, die getuigt aan Het Laatste Nieuws, heeft Kucam er samen met rechterhand J.H. voor gezorgd dat onder andere leeftijden op visa-aanvragen werden vervalst. Daarnaast zouden er ook schijnscheidingen gebeurd zijn. Oudere mensen en alleenstaanden hebben namelijk betere sociale rechten en krijgen hogere uitkeringen.

Kucam werd daarover nog niet ondervraagd. Wel moest hij al uitleg komen geven bij de speurders over fraude met humanitaire visa. Beschuldigingen daarover ontkent de N-VA-politicus. Intussen zegt hij wel dat hij ‘via via informatie had gehoord over geldstromen naar passeurs en reisbureaus, en dat hij dat toen ook gemeld had aan het kabinet van toenmalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA).

Intussen is niet langer Francken, maar wel Maggie De Block (Open VLD) bevoegd voor Asiel & Migratie. Volgens haar kabinet is Kucam gelinkt aan 200 dossiers van Vreemdelingenzaken. Maar de advocaat van Kucam, Frank Coelen, benadrukt dat het Mechelse gemeenteraadslid voor geen enkele tussenkomst één euro heeft ontvangen.

Kucam met Zuhal Demir Foto: rr

De onderzoeksrechter heeft beslist dat Kucam in de cel blijft. Dinsdag moet hij voor de raadkamer verschijnen, die zal dan over zijn aanhouding beslissen.

Veel vakanties en dure wagens

De 44-jarige Melikan Kucam werd dinsdagmiddag voor verhoor meegenomen door het Antwerpse federale gerechtelijke politie. Hij wordt ervan verdacht zich te hebben laten betalen in het kader van de toekenning van humanitaire visa aan christenen uit Irak en Syrië. Hij liet zich daarvoor fors betalen, tot 10.000 euro per visa, terwijl voor zo’n documenten slechts een beperkte administratiekost moet betaald worden. De man werd door het dagelijkse bestuur van N-VA geschorst uit zijn functies.

In Mechelen werden al langer vragen gesteld bij de ­levensstijl van Kucam, van beroep boekhouder bij het OCMW in Ganshoren. Buurtbewoners vroegen zich af hoe hij met zijn loon zo vaak op vakantie kon. Volgens een goede bron zou Kucam ­bovendien onlangs nog twee dure wagens besteld hebben, een Maserati voor zichzelf en een Golf R voor zijn zoon.