"Ik denk niet dat ik hetzelfde lot als Stoffel Vandoorne zal ondergaan"

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne moest na twee erg moeilijke seizoenen bij McLaren afscheid nemen van de Formule 1. Zijn opvolger Lando Norris vreest niet een gelijkaardig lot te moeten ondergaan.

Na zijn uitermate sterke prestaties in de opstapklassen naar de Formule 1 en het veroveren van de GP2-titel werd van Stoffel Vandoorne gezegd dat hij een supertalent was. Sommigen vergeleken hem al met onder andere Lewis Hamilton en meenden dat Vandoorne een toekomstig F1-kampioen was.

Eenmaal in de Formule 1 aangekomen kon Vandoorne de hooggespannen verwachtingen niet waarmaken. Over de oorzaak daarvan doen er heel wat speculaties de ronde maar algemeen wordt aangenomen dat de omstandigheden niet meezaten.

Vandoorne had Fernando Alonso als teamgenoot, een tweevoudig wereldkampioen die kon teren op jarenlange ervaring en die vaak ook de nieuwe onderdelen als eerste kreeg. Dit gecombineerd met twee seizoenen waarin McLaren over een slechte wagen beschikte zorgde ervoor dat Vandoorne zich nooit echt in de kijker kon rijden.

Lando Norris zal komend seizoen Vandoorne opvolgen en samen met Carlos Sainz jr. het rijdersduo bij McLaren vormen. De nog steeds nog maar 19-jarige Norris vreest niet dat hij in een gelijkaardig scenario als Vandoorne terecht zal komen.

"Het is moeilijk voor mij om te zeggen waardoor het kwam dat hij niet zijn maximale performance wist te behalen,” vertelde Lando Norris tegenover 'Auto Motor und Sport'.

"Ik focus me gewoon op mezelf. Indien Carlos mij tijdens de eerste race weet te verslaan dan zal ik analyseren waardoor dat kwam en op welk vlak hij beter was. Ik heb een volledig seizoen om te leren en mij aan te passen. Ik maak me geen zorgen."

