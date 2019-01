Titelverdediger Daryl Impey is de snelste in Tour Down Under, Thomas De Gendt de strijdlustigste

De Zuid-Afrikaan Daryl Impey (Mitchelton - Scott) heeft vrijdag de vierde etappe van de Tour Down Under (Aus/WorldTour) op zijn naam geschreven, de op één na zwaarste etappe die over de eindstand in deze ronde beslist. Hij was na de beklimming van Corkscrew Road in de sprint van twintig koplopers sneller dan de Nieuw-Zeelander Patrick Bevin (CCC Team), die aan de leiding blijft.

De vierde etappe van de Santos Tour Down Under was het decor van de eerste lange vlucht van Thomas De Gendt van dit jaar: de ontsnappingskoning van Lotto Soudal kreeg het gezelschap van de Fransman Benoît Cosnefroy, de Oostenrijker Hermann Pernsteiner, de Duitser Jasha Sütterlin en thuisrijders Miles Scotson en Nicholas White. Met 26 graden en zelfs een regenbuitje waren de weersomstandigheden een stuk draaglijker dan de verhitte dagen voordien.

Na zo’n 50 van de 129 af te werken kilometer ging de voorsprong boven de vijf minuten en werden de troepen van Bevin in het peloton afgelost door die van Luis Leon Sanchez (Astana) en Impey, die het tempo verhoogden. Voorin liet De Gendt nog even de rest van de kopgroep achter zich in de aanloop richting Corkscrew Road, de beslissende helling van eerste categorie waarop het na 2,3 km klimmen alleen nog maar dalen was richting finish in Campbelltown.

Op de klim sneuvelden laatste vluchters Pernsteiner en Scotson door het werk van Team Sky, dat de Nederlander Wout Poels lanceerde. De Nederlander was de eerste van de grote namen die in de aanval ging. De Nieuw-Zeelander George Bennett, de Australiër Richie Porte en de Canadees Michael Woods schoven mee. De Zuid-Afrikaan van Mitchelton-Scott kwam in de tweede groep over de gevreesde helling, maar op 1.800 meter van het einde waren Porte, Bennett, Woods en Poels eraan voor de moeite. In een zinderende afdaling konden nog eens zestien renners komen aansluiten dankzij het werk van Lucas Hamilton, een ploegmaat van Impey.

De Zuid-Afrikaan bedankte met de ritzege. Hij haalde het op de streep vlot voor Bevin en Sanchez, die de sprint vroeg hadden ingezet maar Impey niet uit het lood konden slaan.

“Zege is voor overleden vriend”

De eindwinnaar van vorig jaar droeg zijn zege op aan een overleden vriend. “Een goeie vriend van mij stierf recent aan een hartaanval. Ik verliet Zuid-Afrika met een triest gemoed. Het was een behoorlijk zware tijd voor mijn hele familie, want hij speelde een belangrijke rol voor ons. Toen ik hier in Australië toe kwam, wilde ik iets speciaals doen. Dat ik daar vandaag in slaagde, is behoorlijk emotioneel en absoluut een boost voor mijn vertrouwen”, aldus Impey na zijn ritoverwinning.

De renner van het Australische Mitchelton - Scott is in de stand nu tweede op zeven seconden van leider Patrick Bevin, maar hij geeft zichzelf nog niet veel kans om zichzelf op te volgen als eindwinnaar. “Zeven seconden inhalen is vrij moeilijk op iemand als Paddy, die erg goed aan het rijden is en als type renner dicht bij mij aanleunt. Morgen wordt een interessante dag, maar de slotrit naar Willunga wordt beslissend. Maar Paddy heeft echt een mooie buffer. Er is geen twijfel dat deze wedstrijd zal worden beslist met seconden. Ik denk dat we agressief moeten koersen waar het kan.”

“Ik voelde me vandaag onzeker in de aanloop richting de klim op Corkscrew. Ik heb er al goeie en slechte tijden beleefd. Ik reed mijn eigen klim en toen ik halfweg aan het twijfelen begon te slaan, besefte ik: ‘Jeez, blijf gewoon duwen’. Ik ben blij dat ik dat deed, en heb nu een stuk meer vertrouwen om naar Willunga te trekken.”

Devenyns alweer beste Belg

Peter Sagan maakte - zoals hij zelf daags voordien na ritwinst al had aangekondigd - geen deel uit van de elitegroep. In de door de uittredende eindwinnaar van de Santos Tour Down Under gewonnen sprint, zat ook Dries Devenyns. De prof uit Kwaremont werd elfde in de sprint en staat voorlopig twaalfde in de stand. “De vier die op de helling zelf in de aanval gingen, waren de sterkste renners van de dag. Ik hoop zondag de top tien binnen te sluipen.”

De Gendt zet medevluchters op hun plek

In de vlucht van de dag zat Thomas De Gendt. “Mensen als Miles Scotson begonnen net iets te vroeg aan te vallen, anders wint er iemand van de vluchters deze etappe”, aldus de Semmerzakenaar van Lotto-Soudal, die naar het podium moest als de strijdlustigste renner van de dag.

Bevin blijft (verrassend) leider

Met nog twee ritten te gaan, is Bevin opnieuw iets steviger leider van het algemene klassement. Hij heeft nu zeven seconden voorsprong op dichtste achtervolger Impey, de eindwinnaar van vorig jaar. Sanchez is derde op elf seconden, Devenyns twaalfde op 21. De rit van zaterdag is opnieuw een kans voor de sprinters, zondag wacht de afsluitende koninginnenetappe met aankomst bovenop Willunga Hill.

Uitslag:

1. Daryl Impey

2. Patrick Bevin z.t.

3. Luis Leon Sanchez

4. Ruben Guerriro

5. Ruben Fernandez

Stand:

1. Patrick Bevin

2. Daryl Impey +7

3. Luis Leon Sanchez +11

4. Christopher Hamilton +21

5. Ryon Gibbons +21

