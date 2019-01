“Wat is nu één dag spijbelen voor onze toekomst?”

BrusselMet 12.500 waren ze gisteren in Brussel, de spijbelende klimaatjongeren. Dat is een nog een heel pak meer dan de 3.000 scholieren van vorige week donderdag. Ook vanuit Limburg zakten heel wat scholieren naar de hoofdstad af. Drie leerlingen van het Sint-Franciscuscollege in Heusden-Zolder wisten een honderdtal enthousiaste medeleerlingen te overtuigen om deel te nemen aan de klimaatmars. “Het is nu of nooit!”, klonk het.