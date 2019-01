“Ploeg geeft niet om sprintritten”

Peter Sagan boekte gisteren in de Tour Down Under zijn eerste zege van 2019. Net als twaalf maanden geleden gebeurde dat in Uraidla. Toen klopte de Slowaak Luis Léon Sánchez en Daryl Impey eveneens in een sprint met een uitgedund peloton. Al flitsten de nummers twee en drie toen wel in omgekeerde volgorde over de finish. Geen Jasper Philipsen in de top tien ditmaal. “Ik stelde me onderweg ten dienste van onze klassementsman en liet het pak rijden in de laatste ronde”, verduidelijkt de rappe man uit Ham.