“Zoektocht naar nieuwe datum is lijdensweg”

Vanavond buigt de Limburgse afdeling van de wielerbond zich over de kalender van 2019. De belangrijkste eendagskoers van de provincie, de Ronde van Limburg (1.1), blinkt echter uit in afwezigheid. Is het voortbestaan van de semiklassieker bedreigd? “Allerminst”, drukt sporttechnisch organisator Mark Vandereyt elke insinuatie de kop in. “Maar door de verhuis van de Baloise Belgium Tour naar midden juni moeten wij uitkijken naar een nieuwe datum. Die zoektocht is een lijdensweg.”