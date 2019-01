De Masters zitten erop voor Luca Brecel. De 23-jarige Maaslander zette ook in zijn kwartfinale een bomvol Alexandra Palace in vuur en vlam, maar ging in het zicht van de meet onderuit tegen ex-winnaar Ding Junhui (5-6). “Ik heb kansen genoeg gehad, maar geraakte niet over de lijn”, zuchtte Brecel. Hij loopt een topaffiche tegen publiekslieveling Ronnie O’Sullivan in de halve finales mis.