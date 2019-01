Pesterijen tussen Trump en Huisvoorzitter Pelosi

Democrate vraagt uitstel State of the Union, president schrapt haar reizen

washingtonHet zit er bovenarms op tussen Amerikaans president Donald Trump en Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Nadat Pelosi Trump had aangeraden om zijn jaarlijkse State of the Union-toespraak uit te stellen tot de overheidsdiensten die getroffen zijn door de shutdown weer open zijn, diende Trump haar van antwoord door haar aankomende buitenlandse reis te schrappen.