Koopje: een lamp van 8.000 euro

HASSELTDe laatste dagen van Donum Hasselt zijn geslagen. Zaterdagavond sluit de gereputeerde interieur- en designzaak in het oude postgebouw op de Havermarkt. De showroom is al bijna leeggekocht en de sfeer is wat beladen. “We kennen onze Limburgse klanten. De gesprekjes in de winkel maken het emotioneel zwaar”, zegt zaakvoerder Jos Peeters die Donum Hasselt met zijn vrouw Noëlla uit de grond stampte. “Onze 32 jaren in Hasselt vlak je niet zomaar uit.”