HASSELTZit de klad in Tournée Minérale? Afgaand op het aantal deelnemers alvast wel. Op dit moment staat de teller van het aantal Belgen dat vanaf 1 februari een maand lang de alcohol zal afzweren op 22.800. Dat is minder dan de helft van vorig jaar. “Het aantal deelnemers is voor ons niet meer zo belangrijk, we willen vooral dat mensen over onze actie praten”, zegt Marijs Geirnaert.